Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Silahlı Saldırı: Firari Sanık Ünğan Öldürüldü (3)

Kadıköy'de Silahlı Saldırı: Firari Sanık Ünğan Öldürüldü (3)

1 saat önce

KADIKÖY'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Kadıköy'de Silahlı Saldırı: Firari Sanık Ünğan Öldürüldü (3), System.String[]
KADIKÖY'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Olay  yeri incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bölgeye gelen ve Ülğan'ın yakınları olduklarını beyan eden 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı. İncelemede Ünğan'ın kafasına isabet eden iki kurşunla öldüğü anlaşıldı. Ünğan'ın otomobili polis otoparkına çekildi. 

Olay yeri incelemesinin ardından Ünğan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, olay yeri incelemesi sürerken bölgeye gelen ve Ünğan'ın yakını olduklarını beyan eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerindeki 2 tabancaya el konuldu.  

 

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede, tutuklu Orhan Üngan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmekö suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:57 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Silahlı Saldırı: Firari Sanık Ünğan Öldürüldü (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]