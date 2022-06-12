Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı

12.06.2022 20:40

Kadıköy'de HDP'li yöneticilerin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyerek yürüyüş düzenledi. Vatandaşın da büyük tepkisini çeken yürüyüşte güvenlik güçleri, Öcalan lehine sloganlar atan gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. Bakan Soylu, yaşanan arbedede HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in bir polise yumruk attığını açıkladı.

Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.

ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü.

Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekiller polise hakaretler yağdırdı


"HESAP VERECEKSİNİZ"

Yürüyüşte ön sıralarda yer alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polisle tartıştı. İki vekil, polislere hakaretler ederek tehditler savurdu. Başaran ve Uca polislere, "Çete başı, mafya, terbiyesiz ahlaksız. Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." diye bağırdı. Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi.

Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekiller polise hakaretler yağdırdı

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." dedi.

Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekiller polise hakaretler yağdırdı

"DİRENENLER GÖZALTINDA"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin."

Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekil polise yumruk attı

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Kadıköy, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 21:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement