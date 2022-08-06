KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI

06.08.2022 09:34
KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI

KADIKÖY'de şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı.

KADIKÖY'de şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı. Saatler süren çalışmalar sonucu TIR kurtarılırken, şoföre cezai işlem uygulandı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki TIR, Haydarpaşa'dan Mersin'e doğru yola çıktı. Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi'nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar TIR'ı kurtarmak için seferber oldu. Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı. Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi'ne çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise tramvay yoluna giren TIR şoförüne 196 lira ceza uyguladı.


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Kaynak: DHA

Bahariye, Kadıköy, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI - Son Dakika
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