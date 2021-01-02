Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye ceza yazıldı

02.01.2021 20:29
Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye ceza yazıldı, System.String[]

Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle Caddebostan Sahili'nde zaman zaman yoğunlaşan yayalara yönelik uygulama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Uygulamalarda; yayaların büyük bir kısmının 'turist' olduğu görülmüş ve tek tek pasaportları kontrol edilmiş, 08.00-19.00 saatleri arasında 86 kişiye kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktıkları için cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

Caddebostan, Hisarcık, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika


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