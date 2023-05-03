Kadıköy'de istek şarkı cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de istek şarkı cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı

03.05.2023 17:59

Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmadığı iddiasıyla öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'de yaşanan olayda, sahil kenarında şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan alkollü Mehmet C., bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Mehmet C., yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle denize düşen Aymaz, olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkartıldı.

Kadıköy'de istek şarkı cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Cihan Aymaz

HAYATINI KAYBETTİ

Aymaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan şahıs Adliyeye sevk edildi. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de istek şarkı cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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