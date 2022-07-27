Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

27.07.2022 11:49
Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Kadıköy'de sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Kadıköy'de sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada grup üyelerinden 2 kişi yaralanırken, sokaktan geçen bir vatandaşa ise yorgun mermi isabet etti.

Olay, Kadıköy'de dün akşam saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada iki grup üyesi yaralanırken, sokaktan geçen 18 yaşında bir vatandaş ise yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, birkaç sokak ötede daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı. Kaçmaya çalışan şüpheli şahısları yaralı olarak yakalayan polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, çatışmada yaralanan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayhan Ömer isimli bir vatandaş, "İki grup arasında çatışmada yaralanma oldu. Biz burada müdahale ettik, ambulans çağırdık, polisi çağırdık. Gelip aldılar hastaneye gittiler. Bilmiyoruz ne olduğunu başka yerde iki grup arasında çatışma olmuş, buraya sıçradı olay. Bizde müdahale ettik arkadaşlara yardımcı olduk. Yaralarına tampon yaptık, bayağı kan kaybediyorlardı. Şuurları açıktı, konuşuyorlardı, iyilerdi yani. Bir de silah bulundu, arabanın arkasına silah atmışlar" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Üsküdar'da cinayet: 10 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından 'Son kez görüşelim' diyerek çağırdığı eski kız arkadaşını silahla öldürdü Üsküdar'da cinayet: 10 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından 'Son kez görüşelim' diyerek çağırdığı eski kız arkadaşını silahla öldürdü DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 12:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement