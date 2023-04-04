Kadıköy'de sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadına "ev hapsi" - Son Dakika
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Kadıköy'de sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadına "ev hapsi"

04.04.2023 12:44
Kadıköy'de sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadına "ev hapsi"

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K'ye "ev hapsi" verildi.

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K'ye "ev hapsi" verildi.

Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K, ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

Kaynak: AA
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