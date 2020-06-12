Kadıköy'de sokaklar sessiz

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesinde stat etrafı sessizliğini korurken, iki takım da stada giriş yaptı.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesinde stat etrafı sessizliğini korurken, iki takım da stada giriş yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor maçı öncesinde Ülker Stadyumu çevresi sessizliğe büründü. Korona virüs salgını kapsamında seyircisiz oynanacak olan müsabaka öncesinde stat çevresinde az sayıda taraftar bulundu. Ülker Stadyumu'na ilk olarak konuk ekip Kayserispor giriş yaparken hemen ardından sarı-lacivertli ekipte geniş güvenlik önlemlerinde stada geldi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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