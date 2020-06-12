Kadıköy'de sokaklar sessiz

- Kadıköy'de sokaklar sessiz Fenerbahçe ve Kayserispor stada giriş yaptı Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesinde stat etrafı sessizliğini korurken, iki takım da stada giriş yaptı.

- Kadıköy'de sokaklar sessiz Fenerbahçe ve Kayserispor stada giriş yaptı İSTANBUL - Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesinde stat etrafı sessizliğini korurken, iki takım da stada giriş yaptı. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor maçı öncesinde Ülker Stadyumu çevresi sessizliğe büründü. Korona virüs salgını kapsamında seyircisiz oynanacak olan müsabaka öncesinde stat çevresinde az sayıda taraftar bulundu. Ülker Stadyumu'na ilk olarak konuk ekip Kayserispor giriş yaparken hemen ardından sarı-lacivertli ekipte geniş güvenlik önlemlerinde stada geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur

Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim

Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı

Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir

Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz

Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı

Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır

Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı

Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek

Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti

Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak