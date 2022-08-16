Kadıköy sokaklarında yaşayan sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu

Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, iddiaya göre bir süredir Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde binalarda konaklamaya başladı. Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık verince vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

ŞİŞE FIRLATIP CAMI KIRDILAR

Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı. Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN ÇİFT YAKALANDI

Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.