Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, iddiaya göre bir süredir Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde binalarda konaklamaya başladı. Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık verince vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı. Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy sokaklarında yaşayan sevgili çift, mahallelinin kabusu oldu - Son Dakika