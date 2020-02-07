KADIKÖY'DE SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

KADIKÖY'DE SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / Kadıköy'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı.

KADIKÖY'DE SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ Kadıköy'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinde saldırıda kullanıldığı tahmin edilen silah bulundu.

Olay, Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kişiye beyaz otomobilden ateş açıldı. Sokakta yürüyen adam bacağından yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından vurulan yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri güvenlik önlemi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Vatandaşlardan detaylar

-Olayı gören vatandaşla röp.

-Boş kovanlardan detaylar

-Genel ve detaylar


Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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