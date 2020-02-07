Kadıköy'de sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı - Son Dakika

Kadıköy'de sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

6 saat önce

Kadıköy'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı.

Kadıköy'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinde saldırıda kullanıldığı tahmin edilen silah bulundu.

Olay, Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kişiye beyaz otomobilden ateş açıldı. Sokakta yürüyen adam bacağından yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından vurulan yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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