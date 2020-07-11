Kadıköy'de sosyal mesafeli 'açık hava nikahları' kıyılmaya başlandı - Son Dakika

Kadıköy'de sosyal mesafeli 'açık hava nikahları' kıyılmaya başlandı

Korona virüse karşı Kadıköy'de sosyal mesafenin ayarlandığı 'açık hava nikahları' kıyılmaya başlandı.

Korona virüse karşı Kadıköy'de sosyal mesafenin ayarlandığı 'açık hava nikahları' kıyılmaya başlandı. Kadıköy Belediyesinin bahçesinde hayatlarını birleştiren çiftin nikahını Başkan Şerdil Dara Odabaşı kıydı.

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Korona virüs salgınında hayatlarını güvenli bir şekilde birleştirmek isteyen çiftler için Kadıköy Belediyesinin bahçesinde açık havada nikah kıyılmaya başlandı. Hafta sonları günde 8 nikah olmak üzere Ekim ayına kadar devam edecek uygulama, bugün düzenlenen bir nikah töreni ile başladı. Bugün hayatlarını birleştiren Zeynep Aktar ile Mehmet Sercan Yiğit çiftinin nikahını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kıldı. Nikahta maske takan katılımcıların oturacakları sandalyeler sosyal mesafeye uygun olarak dizildi.


Açık hava nikahı hakkında konuşan Başkan Şerdil Dara Odabaşı, "Bugün Kadıköy Belediyesinin bahçesinde nikahımızı kıydık. Salgın döneminde çiftlerin evlenme isteklerini çok fazla karşılama şansımız olmamıştı. Evlenme ana binamızdaki salon da büyük yoğunluk vardı. Yoğunluğu hafifletmek ve çiftlere farklı alanda nikah kıymalarını sağlamak amacıyla belediyemizin bahçesini açtık. Burada en önemli amaç sosyal mesafe kuralarına uyarak sağlıklı bir şekilde yeni yuvaların kurulmuş olması. Çiftlere mutluluklar diliyorum. Umarım burası çiftler için de şans ve mutluluk getirir" dedi.


Belediye bahçesinde açık havada nikahı kıyılan Zeynep ve Mehmet Sercan çifti, "Heyecanlıyız. Haziranın başında tarih aldık. Pandemi nedeniyle değiştirmek zorunda kaldık. Açık hava nikahını duyunca mutlu olduk. Kadıköy Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - İSTANBUL

Şerdil Dara Odabaşı, Koronavirüs, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de sosyal mesafeli 'açık hava nikahları' kıyılmaya başlandı - Son Dakika
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