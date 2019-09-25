Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de şüpheli çanta alarmı
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Kadıköy'de şüpheli çanta alarmı

31 dakika önce

KADIKÖY iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Kadıköy'de şüpheli çanta alarmı, System.String[]

KADIKÖY iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan elbise ve ayakkabı çıktı.

Olay, Kadıköy'ün en işlek yeri olan iskele meydanda meydana geldi. Beşiktaş iskelesi yakınında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, alanı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bu sırada çevrede toplananlar merak dolu bakışlarla çalışmaları izledi. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan elbiseler ve ayakkabı çıktı. İncelemenin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya trafiğine açıldı.


Beşiktaş, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
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