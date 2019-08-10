Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ
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KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ

38 dakika önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAKadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı. Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 şıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
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