Üye Girişi
Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması - Son Dakika

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması

16.07.2021 17:18

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve Kadıköylü muhtarlar bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması

İSTANBUL - Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve Kadıköylü muhtarlar bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Surp Takavor Kilisesine yapılan saygısızlık kınanırken Kadıköy'de son dönemlerde gece saatlerinde eğlence adı altında yaşanan taşkınlıklar ele alındı.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesine geçtiğimiz günlerde yapılan saygısızlığı kınamak ve son günlerde Kadıköy'de gece saatlerinde eğlence adı altında yaşanan taşkınlıkları değerlendirmek adına bazı sivil toplum kuruluşları, dernekler ve Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman ile Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin basın açıklaması yapan Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, "Pandemi sonrası serbestliğe geçiş sürecinin başından itibaren yaşam ve çalışma alanımız olan Kadıköyde semt sakinlerini ve mahalle esnafını derinden etkileyen olaylar yaşanmıştır. Caferağa, Osmanağa mahalleleri, Kadıköy Çarşı ve Moda başta olmak üzere semtin pek çok noktasında Kadıköy'de ikamet eden kişilerin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin yaşam, eğlence anlayışı ve özgürlük düşüncesi ile bağdaşmayan eğlence tarzının rahatsızlık verici boyutlara ulaşmış olması bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur kılmıştır.

Kadıköy sokaklarında yaşanan eğlence adı altında sabahın ilk saatlerine kadar süren taşkınlık, sapkınlık adına her ne denirse densin kabul edemediğimiz olaylar hepimizi üzülüp endişelendirmiştir. Yaşanan olayları pandemi dönemi yasaklar sonrası bir çeşit toplumsal sıkışmanın deşarj olması olarak algılamak ve bir an önce yok olacağına inanmak istiyoruz. Fakat bu talihsiz olayların pandemi durumundan öte bir olgu olduğunu ve ne yazık ki bu olayların devam etmesi durumunda Kadıköy'e zarar vereceğini düşünüyoruz. Kadıköy yüksek sesle modifiye edilmiş araçlar ile korna çalarak, sözüm ona eğlence anlayışıyla sokak partileri düzenleyen çevreye verdiği rahatsızlığı umursamayan bir kitleye daha önce rastlamamıştır. Kadıköy farklı inançlardan insanların birbirinin inancına ibadetini ibadethanesine saygı duyan insanların yaşadığı ve aynı zamanda ağırlandığı bir yaşam yeridir. Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy Çarşısı'nda bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesine yapılan saygısız davranışları şiddetle kınıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman yapılan saldırıya ilişkin, "Bu mahallenin genelinde yaşanan bir sorun bu. Mahallemizde yaşanan bu sorunun finali kilisemize yapılan saygısızlık ile ortaya çıktı ve bunu tüm Türkiye duydu. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Yaşananlar artık gelenek görenek örf ve adet dışı şeyler olup kilisenin duvarına çıkmaya kadar varabiliyor. Bunu böyle düşünmek olayın boyutunu ortaya çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Kadıköy Esnafları Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, Surp Takavor Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Üyesi Arman Hilkat'a çiçek takdim etmesinin ardından açıklama yapan grup daha sonra dağıldı.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması
Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması
Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması
Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması

Osmanağa Mahallesi, Kadıköy, Pandemi, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi 17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor 17:40 9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim 17:13 Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek! 16:11 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek!

Son Dakika Haberleri
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:37 Kulüpler Birliği tepki gösterdi: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
16:57 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
16:56 "Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı
16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı         
18:30
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı         
17:42
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti         
17:01
Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı         
16:58
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı         
16:01
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu         
15:57
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu         
14:53
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 18:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement