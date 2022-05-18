KADIKÖY'DE SÜRÜCÜ İLE KAĞIT TOPLAYICISI ARASINDA BIÇAKLI, TAŞLI, ÇEKİÇLİ, KAVGA - Son Dakika
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KADIKÖY'DE SÜRÜCÜ İLE KAĞIT TOPLAYICISI ARASINDA BIÇAKLI, TAŞLI, ÇEKİÇLİ, KAVGA

18.05.2022 10:36
KADIKÖY'DE SÜRÜCÜ İLE KAĞIT TOPLAYICISI ARASINDA BIÇAKLI, TAŞLI, ÇEKİÇLİ, KAVGA

KADIKÖY'de bir otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü.

KADIKÖY'de bir otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışmayla başlayıp, yumruklaşmayla devam eden kavgada, otomobil sürücüsü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı bir arkadaşıyla birlikte otomobil sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobilinin camı patlayan sürücü, kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmayla başlayan kavgayı mahalleli ayırdı. Otomobil sürücüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt toplayıcısının arkasından koştu. Çevredeki insanların tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye, bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi. Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayısına çekiç fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı.

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, "Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama, yumruklaştılar. Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi.

Görüntü dökümü --------------------------Cep telefonu görüntüsü -Otomobil sürücüsünün elinde bıçakla görüntüsü -Sokaktan görüntü -Mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul ile röportaj -Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Otomobil, Kadıköy, Darbe, Güncel, Son Dakika

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