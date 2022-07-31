Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi - Son Dakika
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Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi

31.07.2022 23:49
Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi

Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının yanında bulunan bariyerlere çarptı.

Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının yanında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazsa tren seferleri de olumsuz etkilenmedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Hyundai İ20 marka 34 DPJ 757 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil raylara ramak kala durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans içerisindeki kontrollerinin ardından sürücü sağlık problemleri olmadığı gerekçesi ile bırakıldı. Kaza yaparak askıda kalan otomobil, ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemleri alması ile birlikte çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza, Marmaray seferlerini etkilemezken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmaray, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil Marmaray tren raylarına girdi - Son Dakika
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