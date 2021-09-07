KADIKÖY'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE KIZI YARALANDI - Son Dakika

Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de çarpışan iki otomobilden bir takla attı. Takla atan otomobildeki anne ile kızı yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan ana caddeye çıkan 34 DB 0562 plakalı otomobilin çarptığı 34 TA 4245 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki anne ile kızı çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ile kızı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören çevredeki esnaf Serkan Baklacıoğlu, İçeride çalışıyorduk, burada esnafız. Çok yüksek bir ses duyduk ve dışarı çıktık. Arabanın takla attığını gördük. İçeriden bir kız çocuğu çıktı annesiyle beraber. Ufak kız çocuğunun başında az bir kanama vardı ama şu an sağlık durumu iyi. Biz bu cadde için defalarca İBB'ye mail attık. En sonunda galiba burada birisi ölecek, ondan sonra buraya bir kasis yapacaklar. İki tane 'dur' tabelası koydular buraya bunların haricinde bir şey yapılmadı dedi.