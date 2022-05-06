KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

06.05.2022 12:49

KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takılı olmayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Ayrıca şoförlerin 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçme' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili de denetim yapıldı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 2 şoföre 196'şar liradan 392 lira para cezası kesildi.

Ceza kesilen taksi şoförü Emniyet kemerim takılı olmadığı için işlem yapıldı. Memur arkadaşlarda işini yapıyor. Benim hatam. Normalde takıyorum ama boşluğuma geldi dedi.

KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ
KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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