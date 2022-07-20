- Kadıköy'de taksi denetiminde ceza kesilen sürücü: "Allahtan gelen sorunum var"

İSTANBUL - Kadıköy'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan taksi sürücülerindenkurallara uymayanlara cezalar kesildi. Emniyet kemeri takmayan bir taksi sürücüsü kalp ameliyatı gerekçesi ile emniyet kemeri takamadığını iddia etti. Emniyet kemerini takmadığı için ceza yiyen taksi sürücüsü kendisini " Bu tür mazeretleri olanlar korunması lazım. Allahtan gelen bir sorunumuz var" diyerek savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimlerde durdurulan 14 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmaması nedeniyle toplamda 2 bin 744 TL, seyir halinde telefon kullanan 2 sürücüye 854 TL, izinsiz sticker yapıştıran 2 sürücüye 392 TL, araç muayenesi bulunmayan 1 sürücü 427 TL para cezası uygulandı. Trafik denetiminde toplamda 4 bin 417 TL para cezası kesildi.

Denetimde emniyet kemeri takmadığı için durdurulan bir taksi sürücüsü kalp ameliyatı olduğu gerekçesi ile ceza yazılmamasını istedi. Sürücü polis ekiplerine ameliyat izlerini göstererek kemer taktığında rahatsız olduğunu iddia etti. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksici kendisini " Bu tür mazeretleri olanlar korunması lazım. Allah'tan gelen bir sorunumuz var" diyerek savundu.

Denetimde kemer takmadığı için ceza yiyen taksi sürücüsü Ali Torlak, " Kemer soruyorlar fakat takside sürekli çalıştığımızdan dolayı ben bypass ameliyatı oldum, gösterdim de. Sıkıntı yapıyor, kaşıntı yapıyor. Tüm şoför arkadaşlarıma günahtır bu para. Kemerin kalkmasıyla birlikte daha kötü yapıyorsun, enfeksiyon alıyorsun hangi kalp doktoruna sorarsan sor. Cezanın yazılması sorun değil ödeyelim ama bu tür mazeretleri olanlar korunması lazım. Gerçekten korunması lazım, Allah'tan gelen sorunumuz var." dedi.