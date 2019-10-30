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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de taksici cinayeti

Kadıköy'de taksici cinayeti

1 saat önce

Kadıköy'de taksici cinayeti Bacağından ve başından vurulan taksici hayatını kaybetti Olayın faili kısa sürede yakalandıİSTANBUL - Kadıköy'de bir taksici, Gebze'den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü.

Kadıköy'de taksici cinayeti

Bacağından ve başından vurulan taksici hayatını kaybetti

Olayın faili kısa sürede yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir taksici, Gebze'den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü. Taksiciyi öldüren şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece yaşandı. Gebze'den yolcu alan taksi sürücüsü Yunus Sancak(60), müşterisini Kadıköy'deki Ülker Stadyumu yakınlarına getirdi. Bu sırada araca müşteri olarak binen şahıs belindeki silahı çıkardı. Şahıs, 60 yaşındaki taksiciyi önce bacağından sonra başından silahla vurdu. Taksici Yunus Sancak hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis şimdi cinayetin neden işlendiğini araştırıyor.

Kadıköy'de taksici cinayeti

Kadıköy, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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