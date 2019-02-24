Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Taksici Cinayetinin Zanlıları Yakalandı

Kadıköy'de Taksici Cinayetinin Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Kadıköy'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kadıköy'de Taksici Cinayetinin Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Kadıköy'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi Durağında çalışan Aziz Kahraman (63), sabah saatlerinde Bostancı'dan Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E'yi aracına aldı.

Yolda Yakup İ'nin kusması üzerine üzerine taksi şoförü ile şüpheliler arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden Metin K. ile Yakup İ. taksi şoförünü darbetti.

Başına aldığı darbelerle yaralanan Aziz Kahraman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, akşam saatlerinde şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:04 Kaynak: AA

Kadıköy, 3. Sayfa
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