Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı

04.01.2023 12:43

İstanbul Kadıköy'de iki kadının bulunduğu cipe seyir halinde oldukları sırada arkadan gelen bir ticari taksi çarptı. Yaşadıkları tedirginlik nedeniyle durmayarak yollarına devam eden kadınların peşine takılan taksi sürücüsü farklı bir yolda aracıyla cipe bir kez daha vurdu. Olaya tanık olan polislerin geldiğini görünce kaçan taksici daha sonra polis tarafından yakalandı. Taksi sürücüsünün 7 farklı konudan toplamda 63 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kadıköy'de 30 Aralık cuma günü saat 03.30 arkadaşlarının evinden çıkan ve evlerine dönmek üzere yola koyulan Berna K. ve Yıldız S. isimli iki kadının bulunduğu cipe, E-5 karayolu Fikirtepe mevkiinde arkadan gelen bir ticari taksi çarptı. Etrafın ıssız olması ve yaşadıkları tedirginlik nedeniyle kadınlar durmayarak yollarına devam etti.

KADINLARI TAKİP EDİP ARAÇLARINA ÇARPTI

Bunun üzerine taksi sürücüsü kadınların bulunduğu cipi takip etmeye başladı. Cipi bir süre takip eden taksici, Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde cipe tekrar çarpınca olaya tanık olan polisler araçların yanına yaklaştı. Polisleri fark eden taksici bunun üzerine olay yerinden kaçtı.

Kadıköy'de taksici dehşeti: iki kadının peşine takıldı, bilerek araçlarına çarptı

63 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, araçların seyir güzergahlarındaki KGYS kameralarının incelenmesi neticesinde ticari taksinin plakasını tespit etti. Çalışmaların devamında ticari taksi sürücüsü R.Ş. (35) isimli şahıs, 3 Ocak Salı günü yakalandı. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın 35'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın, "mala zarar verme" suçundan 04 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Taksi sürücüsünün yollarda cipi takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı - Son Dakika
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