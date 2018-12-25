Kadıköy'de Taksici ile Vatandaşlar Arasında "Kısa Mesafe" Arbedesi Kamerada
2 saat önce
Kadıköy'de taksici ile vatandaşlar arasında "kısa mesafe" arbedesi kameradaİSTANBUL - Kozyatağı'nda bir taksici, yağmur altında bekleyen ve "kısa mesafe" diye almadığı bir kadının şikayet edeceğini söylemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı.
Kadıköy
'de taksici ile vatandaşlar arasında "kısa mesafe" arbedesi kamerada
İSTANBUL - Kozyatağı'nda bir taksici, yağmur altında bekleyen ve "kısa mesafe" diye almadığı bir kadının şikayet edeceğini söylemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı'ndaki bir hastanenin çıkışında meydana geldi. İddiaya göre yağmur altında sokakta bekleyen bir kadın, yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi. Ancak taksi şoförü iddiaya göre "kısa mesafe" bahanesiyle kadını taksiye almadı. Bunun üzerine duruma tepki gösteren kadın polis ekiplerini arayarak şikayette bulunmak için telefonunu eline aldı. Kadın taksiciyi şikayet ettiği esnada çevredeki diğer vatandaşlar da taksiciye tepki gösterdi.
Hem taksiye almadı hem de itti
Olayın sonucun aracından inen taksici ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksici ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından taksici aracına binerek uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:37 Kaynak: İHA
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