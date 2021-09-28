Kadıköy'de taksicilere denetim - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de taksicilere yönelik denetim yapıldı. Eksik belgesi olan taksi trafikten menedilirken, sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy, Altıyol Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yaptı. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çalışma ruhsatındaki eksiklikten dolayı bir taksi trafikten menedildi. Menedilen taksi sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.