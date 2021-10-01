Kadıköy'de taksicilere denetim - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne emniyet kemeri takılı olmadığından toplamda 288 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile taksicilere yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde denetim yaptı. Taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller de yaptı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan 2 taksi sürücüsüne toplamda 288 lira para cezası kesildi.