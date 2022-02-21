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KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM - Son Dakika

KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

21.02.2022 12:03
KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

KADIKÖY'de taksicilere denetim yapıldı.

KADIKÖY'de taksicilere denetim yapıldı. Ceza puanı dolduğu halde çalışmaya devam eden taksi şoförüne bin 823 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Taksiciler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrol de yaptı. Denetimler sırasında durdurulan 34 TFT 80 plakalı taksi şoförünün, ceza puanının dolmasıyla birlikte çalışma ruhsatının askıya alındığı tespit edildi. Taksi çekiciyle otoparka kaldırılırken, şoförüne bin 823 lira para cezası kesildi.  Ceza kesilen sürücü basın mensuplarının neden işlem yapıldığı sorusuna "Aracın ruhsatı askıya alınmış" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü

-Polis ekiplerinden görüntü-Taksilerin durdurulması-Evrak kontrolü-Bir sürücüye ceza kesilmesi-Taksinin çekici ile otoparka çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler


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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kadıköy, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM - Son Dakika


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