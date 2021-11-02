Üye Girişi
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim - Son Dakika

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

02.11.2021 14:35
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde ticari taksilerin kısa mesafe de yolcu almama, turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi konuları üzerinde duruldu. Denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi. Öte yandan ekipler, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıttı.

"HAK YEMİŞ OLUYORLAR"

Polis denetiminde konuşan taksi şoförü Kurtuluş Can, "Korsan taksi haksız kazanç, zaten hem şoförü hem yolcuya da ceza kesiliyor. Ticarilerin hakkına girmiş oluyorlar. Hak yemiş oluyorlar. Polis denetimi iyidir. Çünkü aramızda bazı arkadaşlar var yasak çalışan onun için iyidir." dedi.

(Sevgi Canpolat - Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan/İHA)

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de taksilere yönelik denetim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori 14:44 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi 14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor 14:23 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! 13:58 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
Rus medyası 13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük         
14:47
İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi         
14:43
Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor         
14:36
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor         
14:01
Agüero artık sahalara geri dönemez! Agüero artık sahalara geri dönemez!         
13:55
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de taksilere yönelik denetim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement