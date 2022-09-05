İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

05.09.2022 12:41

KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 11 taksi şoförüne toplam 2 bin 256 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Durdurulan taksi şoförlerinin ruhsat, izin belgeleri ve ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira,  2 taksi şoförüne de seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle toplamda 854 lira ceza yazıldı.

YORUMLAR
500
İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı DP'li İlay Aksoy, Tokatköy'de Evleri Yıkılan Vatandaşları Ziyaret Etti: 'İnsanlar İlaçlarını, Reçetelerini Bile Alamamışlar' DP'li İlay Aksoy, Tokatköy'de Evleri Yıkılan Vatandaşları Ziyaret Etti: 'İnsanlar İlaçlarını, Reçetelerini Bile Alamamışlar'
Kaynak: DHA

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:33:40. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement