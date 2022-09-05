İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Durdurulan taksi şoförlerinin ruhsat, izin belgeleri ve ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira, 2 taksi şoförüne de seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle toplamda 854 lira ceza yazıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika

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