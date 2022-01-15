Üye Girişi
Kadıköy'de tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular - Son Dakika

Kadıköy'de tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

15.01.2022 09:48
Kadıköy'de tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akıl almaz görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor. Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin "İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?" diye ikazda bulunması dikkat çekti. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle, tekrar servis edilmek üzere çalışan işçilere çöpten toplatıldı.

"Niye çöpe atalım"

Olaya ilişkin çekilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, "Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız" dediği görülüyor.

"Haftalık izinler iptal "

İşletmeci, personeline ise "Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum" şeklinde seslendiği duyuluyor.

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Hisarcık, Kadıköy, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular - Son Dakika


Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi         
09:52
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12

Son Dakika Haberleri
09:52 Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi
09:51 Lüks evlerin olduğu mahalleyi mesken tutan hırsızlar suçüstü yakalandı
09:18 Tekstil işçisinden üzen haber! Kolunu makineye kaptırdıktan sonra hayatını kaybetti
09:07 Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
09:06 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni ayrıntılar! KCK heyetine girip 1 dakikada vekil adayı olmuş
09:05 Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu
09:01 Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:33 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 09:58:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement