Kadıköy'de tatbikat sırasında hayatını kaybeden itfaiye erleri için tören düzenlendi - Son Dakika

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Kadıköy'de tatbikat sırasında hayatını kaybeden itfaiye erleri için tören düzenlendi
17 dakika önce
KADIKÖY'de itfaiye tatbikatı yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybeden itfaiye erleri için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi.
KADIKÖY'de itfaiye tatbikatı yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybeden itfaiye erleri için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi.
Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda, dün saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla itfaiye eri Emircan Çolak ile Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Sağlık ekipleri ve meslektaşları tarafından bulundukları yerden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan iki itfaiye erinden Emircan Çolak, gündüz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken akşam saatlerinde ise tedavi görmekte olan ikinci itfaiye görevlisi Mehmet Ali İnal da hayatını kaybetti. İtfaiye erlerinin cenazeleri bugün Kadıköy İtfaiye İstasyonu'na getirildi. Cenazeleri Türk bayrağına sarılı halde merdiven aracıyla getirilen itfaiye görevlileri için istasyonda tören düzenlendi. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.
Törende İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak konuşma yaptı. Albayrak konuşmasında, "Maalesef yaşamış olduğumuz bu elim kaza neticesinde iki arkadaşımızı ebediyete göndermek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum itfaiye ve itfaiyeciler, biri kutsal bir meslek diğeri de o kutsal mesleği icra eden şövalye ruhlu insanlar. Sözün bittiği yerdeyiz neden derseniz, her iki arkadaşımız da itfaiyecilikte sadece 1 yıllık geçmişi olan arkadaşlarımızdı." dedi. İtfaiye erlerinin yakınları ve meslek arkadaşlarının eşliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Hemen ardından dualar okunarak helallik istendi. İftaiye görevlilerinin cenazeleri yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:15 Kaynak: DHA
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