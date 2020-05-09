Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye merdiveni kırıldı: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye merdiveni kırıldı: 2 yaralı (2)

KADIKÖY'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı.

İstanbul DHA - KADIKÖY'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. Merdiven karşı binaya da çarparken 2 itfaiyeci yaralandı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokakta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda itfaiye erlerinin tatbikatı sırasında merdiven kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından yine merdivenle çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiyecilerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle yolda bulunan otomobilde hasar oluştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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