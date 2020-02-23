Kadıköy'de tavukları beslerken kuyuya düşen adamı itafiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de tavukları beslerken kuyuya düşen adamı itafiye kurtardı - Son Dakika

Kadıköy'de tavukları beslerken kuyuya düşen adamı itafiye kurtardı

7 saat önce

Kadıköy'de tavukları beslemek için 3 katlı binanın bahçesine giren Yaşar Karakoç (64) 15 metrelik kuyuya düştü.

Kadıköy'de tavukları beslemek için 3 katlı binanın bahçesine giren Yaşar Karakoç (64) 15 metrelik kuyuya düştü. Karakoç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Damak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Karakoç (64)isimli bir kişi 3 katlı metruk binanın bahçesine girip, tavuklara yem vermek istedi. Bahçede bulunan ve üzeri tahta parçasıyla kapatılan kuyuyu fark etmeyen Karakoç, kuyuya düştü. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşar Karakoç itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu uzatılan ipe bağlanarak, kurtarıldı. Karakoç, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karakoç'u kurtarmak için kuyuya giren bir itfaiye eri de kısa süreli rahatsızlık yaşadı.

Kadıköy'de tavukları beslerken kuyuya düşen adamı itafiye kurtardı

Göztepe Mahallesi, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
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