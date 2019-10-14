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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

21 dakika önce

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu Kadıköy'de tekneyi böyle kurtardılarİSTANBUL - Denizde Arama Kurtarma ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı.

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

Kadıköy'de tekneyi böyle kurtardılar

İSTANBUL - Denizde Arama Kurtarma ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı. Kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler karaya oturan tekneden kazazedeleri tahliye edildikten sonra tekneyi de kurtardı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye DAK-SAR ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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