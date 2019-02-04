Kadıköy'de Teknede Mahsur Kalan 17 Kişi Kurtarıldı
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KADIKÖY açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.
KADIKÖY açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.
Kadıköy Bostancı sahili açıklarında dün gece saat 03.00 sıralarında içinde 17 kişi olan bir tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla, teknede bulunan 17 kişi kurtarılarak Bostancı Sahiline çıkarıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:53 Kaynak: DHA
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