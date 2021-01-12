Kadıköy'de telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'de telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre kendisini polis olarak tanıtan şahıslar, Fatma Jale İmrak'ı telefonla sürekli arayarak FETÖ, PKK terör operasyonları kapsamında banka hesaplarındaki para ve mücevherleri kendilerine vermeleri gerektiğini, aksi takdirde kendisine de zarar geleceğini belirterek tehdit ettiler.

Polis ekipleri, İmrak'tan bankadaki hesabından 162 bin 500 dolarını çekip, kendilerine teslim edilmesini isteyen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Üzerinde 200 lira olan kağıtların konulduğu zarfı İmrak'a veren polis, şüphelilerin para ve ziynet eşyalarını teslim almak için ekip gönderecekleri bilgisi üzerine, evin çevresinde önlem aldı.

İmrak'ın, Bostancı'daki evine girdikleri sırada baskın yapan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheliyi de kovalamaca sonucu yakaladı.

Suriye uyruklu şüpheliler Mohammed Fadloun ve Abdulrahman Fadloun, suçlamaları kabul ederken, Fadloun'un üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulrahman Fadloun adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mohammed Fadloun tutuklandı.