Kadıköy'de ters yönde giden taksiciye ceza - Son Dakika

KADIKÖY'de, ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan taksi şoförüne, bin 823 lira para cezası kesildi.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde 23 Ocak Pazar günü 34 TEY 77 plakalı taksinin şoförü Atanur E., aracını ters istikamette kullanmaya başladı. Sürücü trafikte bir süre ters yönde ilerledi. Sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicinin kimliğini tespit etti. Yakalanan taksi şoförüne "Tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi" suçundan bin 823 lira para cezası kesildi. Atanur E., ifadesi alınmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.