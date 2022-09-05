Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

05.09.2022 21:11

-Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı Kadıköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı Kadıköy'de Sivil Trafik polisleri tarafında 'Ticari Taksi' denetimi yapıldı.

- Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Kadıköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

İSTANBUL - Kadıköy'de Sivil Trafik polisleri tarafında 'Ticari Taksi' denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesildi. Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere toplamda 3 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira idari para cezası kesildi. 2 taksi şoförüne ise araç kullanırken telefon kullanmaktan dolayı toplamda 854 lira para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti Yan yatan tanker trafiği kilitledi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Yan yatan tanker trafiği kilitledi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kaynak: İHA

Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 21:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement