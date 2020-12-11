Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
11.12.2020 10:23
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.
Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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