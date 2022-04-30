Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi

30.04.2022 23:43

Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi Kadıköy'de Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi

Kadıköy'de Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı

İSTANBUL - Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şampiyonluklarını kutlamak istedi. Cadde'de Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi
Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi
Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi
Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi
Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi
Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi

YORUMLAR
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Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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