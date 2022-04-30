Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika

Kadıköy'de taraftarlar birbirine girdi

Kadıköy'de Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı

İSTANBUL - Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şampiyonluklarını kutlamak istedi. Cadde'de Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.