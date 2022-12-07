Sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallaması ise pes dedirtti. Şahsın aracı bağlanırken ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı.

Kaynak: İHA

Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de alkollü halde araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, kendisini çeken basın mensuplarına el salladı - Son Dakika

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