İstanbul'da Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı.
Sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallaması ise pes dedirtti. Şahsın aracı bağlanırken ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de alkollü halde araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, kendisini çeken basın mensuplarına el salladı - Son Dakika