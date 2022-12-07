Kadıköy'de alkollü halde araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, kendisini çeken basın mensuplarına el salladı - Son Dakika
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Kadıköy'de alkollü halde araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, kendisini çeken basın mensuplarına el salladı

07.12.2022 13:48

Kadıköy'de trafik polisi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler esnasında 2.98 promil alkollü çıkan bir sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine de 6 ay el koyuldu.

İstanbul'da Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı.

GAZETECİLERE EL SALLADI

Sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallaması ise pes dedirtti. Şahsın aracı bağlanırken ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kadıköy'de trafik denetiminde alkollü çıktı, basın mensuplarına el salladı
Kaynak: İHA
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Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de alkollü halde araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, kendisini çeken basın mensuplarına el salladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de alkollü halde araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, kendisini çeken basın mensuplarına el salladı - Son Dakika
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