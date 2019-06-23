Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de trafik kazası : 1 yaralı
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Kadıköy'de trafik kazası : 1 yaralı

1 saat önce

Kadıköy'de tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.

Kadıköy'de tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi Fenerbahçe Ülker Stadyumu yakınındaki yaya geçidi ışıklarında, Kadıköy yönünde 34 SN 476 plakalı otomobili ile seyreden Selahattin Taydöğen yolu kontrolsüz şekilde geçerek yaya geçidinden u dönüşü yapmaya çalışan 40 BF 356 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü İbrahim Acun yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sırasında aracında kızı ile birlikte olduğunu söyleyen tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen, "Bulvar şeklinde olan yolda ileriden dönmek yerine buradan yaya geçidinden döndü motosiklet sürücüsü. Birden önüme çıkınca duramadım. Çarpıştık. Yoldan geçen bir doktor da yardımcı oldu beraber ambulansa bindirdik" dedi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kadıköy'de trafik kazası : 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Bağdat, Selahattin Taşdöğen, Kadıköy, Güncel
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