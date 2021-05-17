Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikameti Göztepe mevkisinde giden E.G. idaresindeki 34 DIC 647 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

E.G. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.