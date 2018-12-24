Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kadıköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

10 dakika önce

Kadıköy'de bir otomobilin çöp kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kadıköy'de bir otomobilin çöp kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


D-100 kara yolu Göztepe Köprüsü istikametinden Üsküdar'a seyir halindeki 34 VU 1204 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden 34 KZ 0196 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:47 Kaynak: AA

Üsküdar, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duyurdu: Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Gelecek CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Teklif Aldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 23:57:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]