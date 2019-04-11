Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Trafik Kazası : 3 Yaralı

Kadıköy'de Trafik Kazası : 3 Yaralı

24 dakika önce

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Sahil Yolu Op. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bostancı yönüne giden Ahmet Çiçek'in kullandığı 34 FTT 88 plakalı otomobil, Caddebostan kavşağı civarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücü Ahmet Çiçek ile araçta bulunan Muhammed Çiçek ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan bir kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan sahil yolu, kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Ahmet Çiçek, Sahil Yolu, Kadıköy, Güncel
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