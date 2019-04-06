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Kadıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

50 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kadıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nda Acıbadem Mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 03 RC 670 plakalı otomobil sürücüsü Serhat Şan(27) TEM Otoyolu sapağını kaçırınca emniyet şeridinden geri geri ilerlemek istedi. Arkadan gelen Binnur Yavuz yönetimdeki 34 RK 0816 plakalı otomobil ger geri gelen otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri sürücü Serhat Şan'ın kullandığı otomobilin içerisine sıkışan Gülten Göktaş, Baran Arpa, Berfin Arpa'yı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Binnur Yavuz tedbir amaçlı  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobiller çekici yardımıya kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesi

-Yaralı ambulansa götürülmesi

-D-100 karayolunda oluşan trafik

-Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:12 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kadıköy, İstanbul, Güncel
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