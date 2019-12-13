Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.

Yan yatan araçtaki 4 kişiden ikisi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, şoför ve yanındaki yolcu araç içerisinde sıkıştı.

D-100 kara yolunda Üsküdar 'dan Bostancı istikametine seyreden Özcan K. idaresindeki 34 PBM 93 plakalı panelvan minibüs, Uzunçayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak düzenlemesi için yol kenarına yerleştirilen bariyerlere çarparak devrildi.

Kadıköy 'de bir panelvan minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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