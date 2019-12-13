Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Kadıköy'de bir panelvan minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kadıköy'de bir panelvan minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Üsküdar'dan Bostancı istikametine seyreden Özcan K. idaresindeki 34 PBM 93 plakalı panelvan minibüs, Uzunçayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak düzenlemesi için yol kenarına yerleştirilen bariyerlere çarparak devrildi.

Yan yatan araçtaki 4 kişiden ikisi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, şoför ve yanındaki yolcu araç içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı

Üsküdar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum
Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı

Son Dakika Haberleri
10:26 Kasapoğlu: "İstanbul'da atletizm pistimizi bitirdik" - Son Dakika
10:26 (Havadan fotoğraflar) Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme - Son Dakika
10:22 Japon şirketlerin Brexit endişesi - Son Dakika
10:22 Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk kez e-ihaleye çıktı - Son Dakika
10:22 Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk milleti asildir, soykırım yapmaz" - Son Dakika
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Son Dakika
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 10:28:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]