Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu